В машине был обугленный скелет: под Тугулымом мужчина расправился с собутыльником

Известно, что двое мужчин после распития спиртного поссорились. Один из них сильно избил своего соперника, а затем посадил его в автомобиль и вывез в лесополосу. Там злоумышленник поджег машину вместе с человеком внутри. В результате автомобиль сгорел дотла. Внутри полицейские обнаружили обугленный труп.