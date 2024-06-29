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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Под Тугулымом мужчина убил и сжег в машине своего приятеля

В машине был обугленный скелет: под Тугулымом мужчина расправился с собутыльником

29 июня 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney

Под Тугулымом мужчина убил и сжег в машине своего приятеля

Жителя Тугулымского района подозревают в убийстве приятеля после совместной пьянки.

В Тугулымском районе правоохранители устанавливают обстоятельства жестокого убийства, которое произошло в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба свердловского УМВД.

Известно, что двое мужчин после распития спиртного поссорились. Один из них сильно избил своего соперника, а затем посадил его в автомобиль и вывез в лесополосу. Там злоумышленник поджег машину вместе с человеком внутри. В результате автомобиль сгорел дотла. Внутри полицейские обнаружили обугленный труп.

Личности жертвы и предполагаемого преступника установили быстро: погибшим оказался уроженец Красноярского края 1958 года рождения, который недавно переехал в Свердловскую область. В его убийстве подозревают местного жителя 1985 года рождения: ранее он не был судим и имел постоянную работу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Свердловской области на 13 лет отправился в колонию мужчина, задушивший тещу.

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