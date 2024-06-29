В машине был обугленный скелет: под Тугулымом мужчина расправился с собутыльником

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В Тугулымском районе правоохранители устанавливают обстоятельства жестокого убийства, которое произошло в среду, 26 июня, сообщает пресс-служба свердловского УМВД.
Известно, что двое мужчин после распития спиртного поссорились. Один из них сильно избил своего соперника, а затем посадил его в автомобиль и вывез в лесополосу. Там злоумышленник поджег машину вместе с человеком внутри. В результате автомобиль сгорел дотла. Внутри полицейские обнаружили обугленный труп.
Личности жертвы и предполагаемого преступника установили быстро: погибшим оказался уроженец Красноярского края 1958 года рождения, который недавно переехал в Свердловскую область. В его убийстве подозревают местного жителя 1985 года рождения: ранее он не был судим и имел постоянную работу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Свердловской области на 13 лет отправился в колонию мужчина, задушивший тещу.