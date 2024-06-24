Суд Перми приговорил юношу к почти 10 годам колонии за убийство одноклассницы

Преступление произошло в июле прошлого года в поселке Октябрьское, Пермского края. Школьницу с сильными ожогами всего дела обнаружил машинист поезда на железнодорожных путях. В больнице врачи диагностировали ожог 85% тела, а также множественные травмы головы и признаки изнасилования. Спустя неделю девушка скончалась в больнице.



По горячим следам был задержан местный житель, одноклассник пострадавшей. Он утверждал, что нашел девушку на ж/д путях без сознания и попытался оказать первую помощь, но увидев кровь испугался и сбежал. Позже, чтобы его не заподозрили в убийстве, он решил стереть свои отпечатки пальцев на теле, вернулся на пути и поджег тело девушки.



Как сообщает Ура.ру, в результате следствия было установлено, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения нанес девушке около 12-ти ударов тупым предметом по голове, после чего изнасиловал и попытался поджечь ровесницу с помощью бензина. Сторона защиты настаивала, что девушка сама упала на рельсы, а поджог был совершен в состоянии шока, дабы отвести от себя подозрение в преступлении.