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Пермский суд приговорил подростка к 10 годам за убийство и изнасилование

Суд Перми приговорил юношу к почти 10 годам колонии за убийство одноклассницы

24 июня 2024, 06:25
Фото: 1MI

Пермский суд приговорил подростка к 10 годам за убийство и изнасилование

Резонансное дело, длившееся с июля прошлого года, подошло к концу. Подросток, за изнасиловавший одноклассницу и пытавшийся ее сжечь, получил 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии.

Преступление произошло в июле прошлого года в поселке Октябрьское, Пермского края. Школьницу с сильными ожогами всего дела обнаружил машинист поезда на железнодорожных путях. В больнице врачи диагностировали ожог 85% тела, а также множественные травмы головы и признаки изнасилования. Спустя неделю девушка скончалась в больнице.

По горячим следам был задержан местный житель, одноклассник пострадавшей. Он утверждал, что нашел девушку на ж/д путях без сознания и попытался оказать первую помощь, но увидев кровь испугался и сбежал. Позже, чтобы его не заподозрили в убийстве, он решил стереть свои отпечатки пальцев на теле, вернулся на пути и поджег тело девушки.

Как сообщает Ура.ру, в результате следствия было установлено, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения нанес девушке около 12-ти ударов тупым предметом по голове, после чего изнасиловал и попытался поджечь ровесницу с помощью бензина. Сторона защиты настаивала, что девушка сама упала на рельсы, а поджог был совершен в состоянии шока, дабы отвести от себя подозрение в преступлении.

Напомним, ранее в Екатеринбурге тренера по плаванию обвинили в развращении 14-летней школьницы.

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