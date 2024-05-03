Изнасиловавший студентку УрФУ мигрант задержан в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
29-летний насильник по фамилии Рахимов, который полдня измывался над дочерью своей бывшей жены, ранее был судим, сообщает Telegram-канал «УралLive».
Известно, что преступление он совершил, когда матери 22-летней девушки не было дома. Сбежать потерпевшая смогла только благодаря приходу курьера службы доставки, который принес еду из доставки.
В Екатеринбурге начался процесс над мигрантами, которые толпой избили многодетного отца.