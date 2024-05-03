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Изнасиловавшего студентку УрФУ мужчину задержали в Екатеринбурге

Изнасиловавший студентку УрФУ мигрант задержан в Екатеринбурге

3 мая 2024, 13:42
Фото: 1MI

Изнасиловавшего студентку УрФУ мужчину задержали в Екатеринбурге

Уроженца Узбекистана, который в Екатеринбурге залез в квартиру своей бывшей падчерицы и изнасиловал ее, задержали в аэропорту.

29-летний насильник по фамилии Рахимов, который полдня измывался над дочерью своей бывшей жены, ранее был судим, сообщает Telegram-канал «УралLive».

В Екатеринбурге экс-отчим проник в квартиру студентки УрФУ и дважды ее изнасиловал
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Известно, что преступление он совершил, когда матери 22-летней девушки не было дома. Сбежать потерпевшая смогла только благодаря приходу курьера службы доставки, который принес еду из доставки.

В Екатеринбурге начался процесс над мигрантами, которые толпой избили многодетного отца.

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#Дарья Бобровицкая#Полиция#Криминал#Узбекистан#Изнасилование#Задержание#Мигрант#18+#Екатеринбург#Студентка
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