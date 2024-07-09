Названы нарушающие закон доставки еды в Свердловской области

В число нарушителей вошли такие заведения, как доставка роллов и суши Yami Yami, ресторан «Перчини», Kebab Gril, Mangal Club, а также многие другие. Без внимания не оставили и интернет-сервисы, такие как «Яндекс.Еда», Delivery Club и «Сбермаркет».