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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Свердловской области 30 фирм по доставке еды нарушают закон

Названы нарушающие закон доставки еды в Свердловской области

9 июля 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области 30 фирм по доставке еды нарушают закон

Представители Россельхознадзора проверили предприятия общепита в Свердловской области. Более 30 организаций не соблюдали законодательство, нарушая правила работы.

Все данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

В число нарушителей вошли такие заведения, как доставка роллов и суши Yami Yami, ресторан «Перчини», Kebab Gril, Mangal Club, а также многие другие. Без внимания не оставили и интернет-сервисы, такие как «Яндекс.Еда», Delivery Club и «Сбермаркет».

В числе общих нарушений — отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию. В результате инспекторы не смогли проверить, что именно использовали повара во время приготовления. На данный момент производители получили предостережения.

Ранее стало известно, есть ли риск ботулизма при покупке готовых блюд.

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#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Еда#Свердловская область#Доставка#Роспотребнадзор#Нарушения#Екатеринбург
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