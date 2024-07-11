В Свердловской области задержан владелец подпольного казино

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Каменске-Уральском местный житель организовал нелегальное казино. Для этого мужчина в 2022 году арендовал в городе помещение. Затем оборудовал его всем необходимым.
В течение года подсудимый приглашал любителей азартных игр посетить его заведение. Мужчину задержали сотрудники ОЭБ и ПК.
В ходе следствия выяснилось, что ранее обвиняемый уже имел судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба свердловского следкома.