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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Свердловской области поймали главного организатора подпольного казино

В Свердловской области задержан владелец подпольного казино

11 июля 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области поймали главного организатора подпольного казино

В Каменске-Уральском мужчина незаконно организовал азартные игры.

В Каменске-Уральском местный житель организовал нелегальное казино. Для этого мужчина в 2022 году арендовал в городе помещение. Затем оборудовал его всем необходимым.

В течение года подсудимый приглашал любителей азартных игр посетить его заведение. Мужчину задержали сотрудники ОЭБ и ПК.

В ходе следствия выяснилось, что ранее обвиняемый уже имел судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба свердловского следкома.

Двое мужчин предстанут перед судом за организацию подпольного казино в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Каменск-Уральский#Суд#Криминал#Казино#Азартные игры#Екатеринбург#Инцидент
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