В Екатеринбурге прошел рейд по самокатчикам: поймали 18 нарушителей

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Облаву на пользователей средств индивидуальной мобильности провели 12 июля. Прокурор, сотрудники ГАИ и владельцы фирм по прокату СИМ совместно ловили злостных нарушителей.
Штрафы выписывали за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также проезд по пешеходному переходу без спешивания. Прокатчики сразу блокировали в своей системе таких граждан.
За два часа поймали 18 нарушителей, среди которых двое были на велосипедах.
Ранее депутат из Екатеринбурга предложил отправлять в зону СВО самокаты.