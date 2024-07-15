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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В Екатеринбурге поймали и забанили 18 самокатчиков-нарушителей

В Екатеринбурге прошел рейд по самокатчикам: поймали 18 нарушителей

15 июля 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге поймали и забанили 18 самокатчиков-нарушителей

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению нарушителей среди самокатчиков и велосипедистов.

Облаву на пользователей средств индивидуальной мобильности провели 12 июля. Прокурор, сотрудники ГАИ и владельцы фирм по прокату СИМ совместно ловили злостных нарушителей.

Штрафы выписывали за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также проезд по пешеходному переходу без спешивания. Прокатчики сразу блокировали в своей системе таких граждан.

За два часа поймали 18 нарушителей, среди которых двое были на велосипедах.

Ранее депутат из Екатеринбурга предложил отправлять в зону СВО самокаты.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Рейд#ПДД#Нарушение ПДД#Екатеринбург#Самокаты#Нарушители ПДД
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