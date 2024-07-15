В Свердловской области судят бывшего директора «Водоканала» за несколько преступлений

Следствие установило, что он проявил халатность и превышение полномочий. Под его руководством вода в дома жителей города поступала не соответствующая показателям безопасности. Директор не выполнял ремонт водопровода и сетей водоотведения, что привело к проблемам с водоснабжением и затоплению подвальных помещений жилых домов.