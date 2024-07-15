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В Первоуральске экс-руководителя «Водоканала» судят по трем статьям

В Свердловской области судят бывшего директора «Водоканала» за несколько преступлений

15 июля 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney

В Первоуральске экс-руководителя «Водоканала» судят по трем статьям

На экс-руководителя «Водоканала» в Первоуральске завели уголовное дело за халатность, превышение полномочий и подделку доказательств.

Экс-руководителя «Водоканала» судят за совершение целого ряда преступлений, связанных с его работой.

Следствие установило, что он проявил халатность и превышение полномочий. Под его руководством вода в дома жителей города поступала не соответствующая показателям безопасности. Директор не выполнял ремонт водопровода и сетей водоотведения, что привело к проблемам с водоснабжением и затоплению подвальных помещений жилых домов.

Кроме того, руководитель подделал доказательства по делу о загрязнении реки Чусовая, чтобы организации избежать выплаты штрафа в размере более двух миллионов рублей.

Подсудимый признал свою вину не полностью.

Напомним в Екатеринбурге «Водоканал» сбрасывал в Исеть опасные вещества.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Первоуральск#Суд#Директор#МУП "Водоканал"#Екатеринбург#Подделка документов
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