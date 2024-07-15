В Свердловской области судят бывшего директора «Водоканала» за несколько преступлений

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Экс-руководителя «Водоканала» судят за совершение целого ряда преступлений, связанных с его работой.
Следствие установило, что он проявил халатность и превышение полномочий. Под его руководством вода в дома жителей города поступала не соответствующая показателям безопасности. Директор не выполнял ремонт водопровода и сетей водоотведения, что привело к проблемам с водоснабжением и затоплению подвальных помещений жилых домов.
Кроме того, руководитель подделал доказательства по делу о загрязнении реки Чусовая, чтобы организации избежать выплаты штрафа в размере более двух миллионов рублей.
Подсудимый признал свою вину не полностью.
Напомним в Екатеринбурге «Водоканал» сбрасывал в Исеть опасные вещества.