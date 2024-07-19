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официальный сайт Нижний Тагил

Двоих военных наградят особыми знаками за заслуги перед Нижним Тагилом

19 июля 2024, 09:27
официальный сайт Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле двое военных будут награждены за заслуги перед городом

Двое военных в Нижнем Тагиле будут награждены особыми знаками. Они называются «За заслуги перед городом».

В этом году лучших тагильчан выбирали из 15 кандидатов.

В администрации состоялось голосование за местных жителей, которые внесли ощутимый вклад в развитие города и области.

Среди победителей оказались двое военных — начальник ОМОНа Вадим Мирошниченко, и командир в/ч 6748 Максим Фролов.

К наградам представят также генерального директора ПАО«Уралхимпласт» Александра Коршакова, председателя общественной организации Первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавода» Евгения Лутохина, и председателя Совета директоров ЗАО «Стройкомплекса» Олега Сохраннова.

Награды победители получат на городском торжественном собрании ко Дню города-2024, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Ранее «золотые» и «серебряные» семьи Нижнего Тагила получили награды главы города.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Администрация#Награды#Военные#Екатеринбург
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