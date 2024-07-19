Двоих военных наградят особыми знаками за заслуги перед Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В этом году лучших тагильчан выбирали из 15 кандидатов.
В администрации состоялось голосование за местных жителей, которые внесли ощутимый вклад в развитие города и области.
Среди победителей оказались двое военных — начальник ОМОНа Вадим Мирошниченко, и командир в/ч 6748 Максим Фролов.
К наградам представят также генерального директора ПАО«Уралхимпласт» Александра Коршакова, председателя общественной организации Первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавода» Евгения Лутохина, и председателя Совета директоров ЗАО «Стройкомплекса» Олега Сохраннова.
Награды победители получат на городском торжественном собрании ко Дню города-2024, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Ранее «золотые» и «серебряные» семьи Нижнего Тагила получили награды главы города.