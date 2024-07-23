В Нижнем Тагиле найдены нарушения в использовании катеров

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Прокурорская проверка в Нижнем Тагиле выявила на городском пруду ряд нарушений в сфере услуг по катанию граждан на маломерных судах.
Так, сотрудники прокуратуры обнаружили судно без документов. Кроме того, владелец осуществлял перевозку детей без использования спасательных жилетов. Он также нарушил правила эксплуатации стоянки для катеров.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол, его также обязали явиться в прокуратуру, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее в Екатеринбурге запретили катание на катерах на Городском пруду.