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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

В Нижнем Тагиле катали на катере детей без спасательного жилета

В Нижнем Тагиле найдены нарушения в использовании катеров

23 июля 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле катали на катере детей без спасательного жилета

В Нижнем Тагиле на городском пруду катали на катере детей без спасательного жилета. Владельца судна привлекли к ответственности.

Прокурорская проверка в Нижнем Тагиле выявила на городском пруду ряд нарушений в сфере услуг по катанию граждан на маломерных судах.

Так, сотрудники прокуратуры обнаружили судно без документов. Кроме того, владелец осуществлял перевозку детей без использования спасательных жилетов. Он также нарушил правила эксплуатации стоянки для катеров.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол, его также обязали явиться в прокуратуру, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее в Екатеринбурге запретили катание на катерах на Городском пруду.

Причалы для катеров пропали с акватории Городского пруда в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Екатеринбург#Инцидент#Катер
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