В Каменск-Уральске у новой компании по вывозу ТКО возникли сложности

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
С 20 июля 2024 года мусор в Каменск-Уральске вывозит «ЭконТрансГруз».
Водители из Екатеринбургской организации осваивают маршруты. Мэрия следит за работой и помогает наладить контакт с ТСЖ.
По итогам нескольких дней работы стало ясно, что в частном секторе и на площадках у многоэтажных домов, где стоят евроконтейнеры, проблем с загрузкой у новой компании не возникло.
Однако, мусоровозы с задней загрузкой не приспособлены для уборки мусора в домах с мусоропроводами. Для этого нужен мусоровоз с боковой загрузкой. Сейчас фирма в срочном порядке устраняет эту проблему.
Кроме того, была проблема также во взаимодействии с управляющим новой фирмы по вывозу мусора из-за отсутствия контактов с УК и ТСЖ. Данная проблема также оперативно решена, сообщает администрация Каменска-Уральского.
Ранее генеральный прокурор России потребовал очистить Первоуральск от мусора и грязной воды.