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В Каменск-Уральске у новой компании по вывозу ТКО возникли сложности

В Каменск-Уральске у новой компании по вывозу ТКО возникли сложности

24 июля 2024, 08:57
Фото: 1MI
В Каменск-Уральске у новой компании по вывозу ТКО возникли трудности в домах с мусоропроводами.

С 20 июля 2024 года мусор в Каменск-Уральске вывозит «ЭконТрансГруз».
Водители из Екатеринбургской организации осваивают маршруты. Мэрия следит за работой и помогает наладить контакт с ТСЖ.

По итогам нескольких дней работы стало ясно, что в частном секторе и на площадках у многоэтажных домов, где стоят евроконтейнеры, проблем с загрузкой у новой компании не возникло.

Однако, мусоровозы с задней загрузкой не приспособлены для уборки мусора в домах с мусоропроводами. Для этого нужен мусоровоз с боковой загрузкой. Сейчас фирма в срочном порядке устраняет эту проблему.

Кроме того, была проблема также во взаимодействии с управляющим новой фирмы по вывозу мусора из-за отсутствия контактов с УК и ТСЖ. Данная проблема также оперативно решена, сообщает администрация Каменска-Уральского.

Ранее генеральный прокурор России потребовал очистить Первоуральск от мусора и грязной воды.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Мусор#Мусоровоз#Екатеринбург#ТКО
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