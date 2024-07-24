В Каменск-Уральске у новой компании по вывозу ТКО возникли сложности

С 20 июля 2024 года мусор в Каменск-Уральске вывозит «ЭконТрансГруз».

Водители из Екатеринбургской организации осваивают маршруты. Мэрия следит за работой и помогает наладить контакт с ТСЖ.



По итогам нескольких дней работы стало ясно, что в частном секторе и на площадках у многоэтажных домов, где стоят евроконтейнеры, проблем с загрузкой у новой компании не возникло.