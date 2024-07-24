В Свердловской области охотник заплатит семье застреленного им рыбака 1,5 млн

Мужчина находился на рыбалке с сыном. С собой у него было ружье. Услышав непонятные звуки на берегу, мужчина подумал, что это медведь, и выстрелил в предполагаемого хищника.



Впоследствии выяснилось, что погиб от пули не дикий зверь, а геолог, член экспедиции. Он тоже рыбачил в тот злополучный вечер.



Охотник сам сдался правоохранительным органам. Суд назначил ему исправительные работы сроком на 1,6 года с удержанием 5% доходов. Кроме того, он должен выплатить компенсацию семье погибшего 1,5 миллиона рублей и оплатить 164 тысячи имущественного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского облсуда.