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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В Свердловской области охотник перепутал рыбака с медведем и застрелил его

В Свердловской области охотник заплатит семье застреленного им рыбака 1,5 млн

24 июля 2024, 07:27
Фото: 1MI

В Свердловской области охотник перепутал рыбака с медведем и застрелил его

В Свердловской области охотник застрелил рыбака. Мужчина заплатит семье погибшего 1,5 миллиона рублей.

Инцидент произошел летом 2023 года на реке Лобва.

Мужчина находился на рыбалке с сыном. С собой у него было ружье. Услышав непонятные звуки на берегу, мужчина подумал, что это медведь, и выстрелил в предполагаемого хищника.

Впоследствии выяснилось, что погиб от пули не дикий зверь, а геолог, член экспедиции. Он тоже рыбачил в тот злополучный вечер.

Охотник сам сдался правоохранительным органам. Суд назначил ему исправительные работы сроком на 1,6 года с удержанием 5% доходов. Кроме того, он должен выплатить компенсацию семье погибшего 1,5 миллиона рублей и оплатить 164 тысячи имущественного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского облсуда.

Ранее охотник из Верхотурья убил человека вместо медведя и не получил срок.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Смерть#Суд#Деньги#ЧП#Охотник#Екатеринбург
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