66 раз за июль припаркованные автомобили свердловчан помешали вывозу мусора

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Почти все случаи фиксировались на пути следования к местам накопления отходов торговых или офисных центров, а не во дворах жилых домов. К примеру, только в Нижнем Тагиле в 33-х из 44-х ситуаций спецтехника не смогла проехать к контейнерным площадкам ТЦ, детских садов и других частных организаций. При этом число зарегистрированных сообщений стало меньше.
С наступлением лета свердловчане гораздо реже оставляют свои автомобили перед контейнерными площадками. За это региональный оператор благодарит жителей области, — пояснили в пресс-службе регионального оператора компании «Рифей».
Примечательно, что именно тагильчане стали лидерами по количеству таких форс-мажоров в июле, второе место разделили Невьянск и Кушва, а на третьем расположились жители Нижней Туры и Красноуральска. Примерно такая же ситуация складывалась и в январе текущего года. Тогда «золото» с четырьмя десятками инцидентов взял Нижний Тагил, затем шли Кушва и Верхняя Тура — с шестью, Невьянск — с четырьмя, Красноуральск — с тремя. В Качканаре, Краснотурьинске и Североуральске было зафиксировано по 2 случая.
В летнее время соблюдение графика транспортировки ТКО крайне важно для поддержания санитарного состояния контейнерных площадок. При высоких температурах несортированные отходы разлагаются быстрее, образовывая неприятный запах. Кроме того, бытовой мусор привлекает насекомых и животных, которые являются переносчиками различных инфекций.
Региональный оператор просит автовладельцев не перекрывать пути проезда спецтехники к месту накопления отходов. Со всеми возникшими вопросами по работе регионального оператора можно обратиться с 8:00 до 20:00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.
Ранее сообщалось о том, что на территории одного из частных секторов Нижнего Тагила контейнер для отходов был заполнен булыжниками и землей.