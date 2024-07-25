66 раз за июль припаркованные автомобили свердловчан помешали вывозу мусора

Примечательно, что именно тагильчане стали лидерами по количеству таких форс-мажоров в июле, второе место разделили Невьянск и Кушва, а на третьем расположились жители Нижней Туры и Красноуральска. Примерно такая же ситуация складывалась и в январе текущего года. Тогда «золото» с четырьмя десятками инцидентов взял Нижний Тагил, затем шли Кушва и Верхняя Тура — с шестью, Невьянск — с четырьмя, Красноуральск — с тремя. В Качканаре, Краснотурьинске и Североуральске было зафиксировано по 2 случая.