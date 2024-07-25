tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

66 раз за июль припаркованные автомобили свердловчан помешали вывозу мусора

66 раз за июль припаркованные автомобили свердловчан помешали вывозу мусора

25 июля 2024, 06:39
Фото: «Рифей»
В Свердловской области за июль 2024 года было зафиксировано 66 случаев, когда припаркованные у контейнерных площадок автомобили, помешали вывозу мусора. Однако, как сообщают специалисты, количество подобных ситуаций уменьшается.

Почти все случаи фиксировались на пути следования к местам накопления отходов торговых или офисных центров, а не во дворах жилых домов. К примеру, только в Нижнем Тагиле в 33-х из 44-х ситуаций спецтехника не смогла проехать к контейнерным площадкам ТЦ, детских садов и других частных организаций. При этом число зарегистрированных сообщений стало меньше.

С наступлением лета свердловчане гораздо реже оставляют свои автомобили перед контейнерными площадками. За это региональный оператор благодарит жителей области, — пояснили в пресс-службе регионального оператора компании «Рифей».

Примечательно, что именно тагильчане стали лидерами по количеству таких форс-мажоров в июле, второе место разделили Невьянск и Кушва, а на третьем расположились жители Нижней Туры и Красноуральска. Примерно такая же ситуация складывалась и в январе текущего года. Тогда «золото» с четырьмя десятками инцидентов взял Нижний Тагил, затем шли Кушва и Верхняя Тура — с шестью, Невьянск — с четырьмя, Красноуральск — с тремя. В Качканаре, Краснотурьинске и Североуральске было зафиксировано по 2 случая.

В летнее время соблюдение графика транспортировки ТКО крайне важно для поддержания санитарного состояния контейнерных площадок. При высоких температурах несортированные отходы разлагаются быстрее, образовывая неприятный запах. Кроме того, бытовой мусор привлекает насекомых и животных, которые являются переносчиками различных инфекций.

Региональный оператор просит автовладельцев не перекрывать пути проезда спецтехники к месту накопления отходов. Со всеми возникшими вопросами по работе регионального оператора можно обратиться с 8:00 до 20:00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

Ранее сообщалось о том, что на территории одного из частных секторов Нижнего Тагила контейнер для отходов был заполнен булыжниками и землей.

Стал неподвижным из-за перегруза. Тагильчане заполнили мусорный бак камнями и землей
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Мусор#Парковка#Вывоз мусора#Проезд#Жители#Екатеринбург#ТКО#Автомобили
Подпишитесь
Стоит ли заказывать на Wildberries? Как отразился «захват» на работе ПВЗ в Тагиле
Вчера, 13:44
Ремонт двора на Красноармейской в Тагиле завершится досрочно
Вчера, 16:16
Больному жителю Нижнего Тагила запретили хранить и носить оружие
Сегодня, 04:44
Женщина в Свердловской области нашла в лесу редкий гриб
Сегодня, 04:06
Тагильчанина осудили за сбыт государственных наград на сумму в 5 тысяч рублей
Вчера, 14:13
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки
Сегодня, 03:52