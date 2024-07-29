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В Первоуральске участились случаи стригущего лишая

В Первоуральске участились случаи стригущего лишая

29 июля 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске за июль выявили 7 случаев грибкового заболевания — микроспории.

Пресс-служба больницы Первоуральская сообщила, что в городе регистрируются как единичные случаи, так и семейные. Интересно, что один из случаев привезла семья из Беларуси.

Главные симптомы грибка — это зуд и выпадение волос на пораженном участке. Общее самочувствие остается нормальным.

Медики города контролируют заболевание. А все заболевшие наблюдаются у врача.

Ранее в Сысерти у трех десятков человек были выявлены инфекционные заболевания после употребления бутилированной воды.

36 случаев бешенства зарегистрировано в Свердловской области с начала года
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#Ирина Кирилова#Общество#Больница#Здоровье#Врач#Инфекция#Екатеринбург#Лишай
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