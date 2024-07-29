В Первоуральске участились случаи стригущего лишая

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Пресс-служба больницы Первоуральская сообщила, что в городе регистрируются как единичные случаи, так и семейные. Интересно, что один из случаев привезла семья из Беларуси.
Главные симптомы грибка — это зуд и выпадение волос на пораженном участке. Общее самочувствие остается нормальным.
Медики города контролируют заболевание. А все заболевшие наблюдаются у врача.
Ранее в Сысерти у трех десятков человек были выявлены инфекционные заболевания после употребления бутилированной воды.