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На Вагонке в Нижнем Тагиле ограничено движение после взрыва дома

На Вагонке в Нижнем Тагиле ограничено движение после взрыва дома

1 августа 2024, 10:01
Фото: tagilcity.ru
В Дзержинском районе Нижнего Тагила транспортное движение полностью ограничено после взрыва дома.

Главный областной автоинспектор Алексей Спиридонов поручил вывести шесть экипажей ДПС, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Сейчас движение полностью закрыто на проспекте Вагоностроителей, от улицы Зари до улицы Чайковского. Сотрудники ГИБДД помогают проезжать дорожной и строительной технике и обеспечивают доступ автомобилям спецслужб.

Глава регионального ведомства держит на контроле дорожную ситуацию около места происшествия.

Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле взорвалась пятиэтажка. Причиной взрыва считают неисправность газового оборудования. В результате происшествия пострадали местные жители, один человек погиб.

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