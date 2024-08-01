На Вагонке в Нижнем Тагиле ограничено движение после взрыва дома

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Главный областной автоинспектор Алексей Спиридонов поручил вывести шесть экипажей ДПС, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Сейчас движение полностью закрыто на проспекте Вагоностроителей, от улицы Зари до улицы Чайковского. Сотрудники ГИБДД помогают проезжать дорожной и строительной технике и обеспечивают доступ автомобилям спецслужб.
Глава регионального ведомства держит на контроле дорожную ситуацию около места происшествия.
Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле взорвалась пятиэтажка. Причиной взрыва считают неисправность газового оборудования. В результате происшествия пострадали местные жители, один человек погиб.