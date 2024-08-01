Взрыв в жилом доме: рассказ очевидца

Оказавшиеся поблизости мужчины помогли женщине с маленьким ребенком на руках. Также Юлия рассказала, что удалось спасти бабушку, по всей вероятности, пенсионерка спала в углу, который не разрушился — это ее и спасло. В одном из уцелевших окон девочки увидели детские шторы, но повезло, заглянув в него, они обнаружили лишь живую кошку, покрытую пылью. По словам Юлии, люди, которые оказались рядом, не паниковали, носили воду, медикаменты и всячески пытались помочь. Чуть позже на место трагедии прибыли профессиональные спасатели, скорая помощь и пожарные расчеты.