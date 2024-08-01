Взрыв в жилом доме: рассказ очевидца

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Юлия Жеребцова была с подругами, стояла на остановке «Универсам». Девочки обсуждали свои дальнейшие планы, когда услышали громкий хлопок. Не теряя времени девушки сразу побежали в сторону взрыва. Намерение было одно, попытаться помочь.
Произошел взрыв, мощный настолько, что земля сотряслась и запищали все сигнализации машин. Было понятно, это не полигон, там взрывы другие. Из-за угла одного из домов по улице Вагоностроителей повалил едкий дым, пыль, запах газа, он накрыл всех стоящих на остановке моментально. Было понятно, где-то беда, мы закричали всем, кто был рядом, вызывать скорую, пожарную, МЧС, а сами побежали туда, откуда валил дым, там могут быть люди, это была первая мысль в голове, — пишет Юлия на своей странице Вконтакте.
Как только подруги оказались за углом и прошли несколько метров, они увидели, что часть дома обрушилась. По обломкам бегала собака. В проеме оставшейся двери стояла женщина с младенцем на руках, а в нескольких метрах от дома стоял мальчик и плакал. Ребенок был цел и невредим. Юлия с подругами, соблюдая осторожность, стали пытаться искать людей.
Мы стали искать людей, заглядывая в щели, кричали: «Есть кто живой?» — и замолкали, слушали, а вдруг отзовется, и мы покажем пожарным сразу, кто где. Осторожно, я не знаю, мы соблюдали осторожность, к части, которая стоит, еле дышала, мы не подходили, — рассказывает Юлия Жеребцова.
Оказавшиеся поблизости мужчины помогли женщине с маленьким ребенком на руках. Также Юлия рассказала, что удалось спасти бабушку, по всей вероятности, пенсионерка спала в углу, который не разрушился — это ее и спасло. В одном из уцелевших окон девочки увидели детские шторы, но повезло, заглянув в него, они обнаружили лишь живую кошку, покрытую пылью. По словам Юлии, люди, которые оказались рядом, не паниковали, носили воду, медикаменты и всячески пытались помочь. Чуть позже на место трагедии прибыли профессиональные спасатели, скорая помощь и пожарные расчеты.
Знаете, страшно было осматривать завалы, там были детские игрушки, много, мне было страшно увидеть ребенка погибшего или кого-то из взрослых, страшная история, которую я запомню навсегда. Люди все, кто был в тот момент, настоящие люди, в беду старались помочь пострадавшим, сообща. Я от всего сердца желаю, чтобы были все живы, чтобы в этот день кто-то ушел в магазин, дети были в садах и лагерях, а взрослые на работе., — делится Юлия воспоминаниями об этом дне.