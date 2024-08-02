Появились подробности по делу свердловского тренера-извращенца

Оказывается мужчина целенаправленно выслеживал двух девочек во дворе жилого дома в Анапе. Когда одна из них поднялась в свою квартиру в туалет, вторая девочка осталась на улице. Однако ей стало жарко и она с другими жильцами зашла в подъезд и спряталась под лестницей.