Появились подробности по делу свердловского тренера-извращенца

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Знакомая пострадавшего ребенка рассказала изданию Е1 подробности произошедшего в тот день.
Оказывается мужчина целенаправленно выслеживал двух девочек во дворе жилого дома в Анапе. Когда одна из них поднялась в свою квартиру в туалет, вторая девочка осталась на улице. Однако ей стало жарко и она с другими жильцами зашла в подъезд и спряталась под лестницей.
Сушко девочку не заметил и поднялся выше. На площадке он увидел выходившую из дома девочку, снял штаны и начал мастурбировать.
Девочка испугалась и с криком выбежала на улицу, забрав по пути и подругу. Затем они все рассказали родным.
Мужчина попал на камеры домофона и был оперативно задержан. Суд арестовал его до 26 сентября.
Напомним, фитнес-тренер из Екатеринбурга задержан за показ гениталий девочке в Анапе.