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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Появились подробности по делу свердловского тренера-извращенца

Появились подробности по делу свердловского тренера-извращенца

2 августа 2024, 06:53
Фото: Изображение Midjourney
Появились подробности по делу свердловского тренера-извращенца Алексея Сушко.

Знакомая пострадавшего ребенка рассказала изданию Е1 подробности произошедшего в тот день.

Оказывается мужчина целенаправленно выслеживал двух девочек во дворе жилого дома в Анапе. Когда одна из них поднялась в свою квартиру в туалет, вторая девочка осталась на улице. Однако ей стало жарко и она с другими жильцами зашла в подъезд и спряталась под лестницей.

Сушко девочку не заметил и поднялся выше. На площадке он увидел выходившую из дома девочку, снял штаны и начал мастурбировать.

Девочка испугалась и с криком выбежала на улицу, забрав по пути и подругу. Затем они все рассказали родным.

Мужчина попал на камеры домофона и был оперативно задержан. Суд арестовал его до 26 сентября.

Напомним, фитнес-тренер из Екатеринбурга задержан за показ гениталий девочке в Анапе.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Педофил#18+#Екатеринбург
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