80 «социальных паспортов» составлено для пострадавших при обрушении дома в Тагиле

Исходя из данных, указанных в «паспорте», специалисты понимают, какая помощь должна быть оказана. Так, например, пострадавшие могут получить наборы вещей первой необходимости, одежду, предметы быта. Кроме того, всевозможная поддержка оказывается и для восстановления утерянных документов.