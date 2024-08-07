tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Нижнем Тагиле составили 80 «социальных паспортов» для пострадавших в ЧП

80 «социальных паспортов» составлено для пострадавших при обрушении дома в Тагиле

7 августа 2024, 06:53
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

В Нижнем Тагиле составили 80 «социальных паспортов» для пострадавших в ЧП

«Социальные паспорта» оформляются для получения адресной помощи пострадавшими при взрыве многоквартирного дома по Сибирской, 81 на Вагонке в Нижнем Тагиле. Согласно информации, предоставленной областным Минсоцполитики, всего было оформлено 80 документов.

Исходя из данных, указанных в «паспорте», специалисты понимают, какая помощь должна быть оказана. Так, например, пострадавшие могут получить наборы вещей первой необходимости, одежду, предметы быта. Кроме того, всевозможная поддержка оказывается и для восстановления утерянных документов.

Ранее TagilCity.ru сообщал о продолжении выплат компенсаций жильцам частично обрушившегося дома. На сегодняшний день тагильчанам была переведена сумма в размере 24 миллионов 785 тысяч рублей.

Глава города рассказал о судьбе домов №81 и №83 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Взрыв#Документы#Поддержка#Жилой дом#Пострадавшие#Екатеринбург#Компенсации#Министерство социальной политики#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
Без смога не обошлось: превышений по выбросам за июль в Нижнем Тагиле не было
Сегодня, 06:37
В поселке Старатель под Нижним Тагилом отремонтировали улицу Каспийскую
Сегодня, 08:04
Театр кукол в Нижнем Тагиле празднует юбилей
Сегодня, 08:03
Свердловские спасатели завоевали золото в чемпионате по плаванию МЧС УрФО
Сегодня, 07:22
Похолодание ожидается в Свердловской области из-за арктического циклона
Сегодня, 06:58