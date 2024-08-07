80 «социальных паспортов» составлено для пострадавших при обрушении дома в Тагиле

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Исходя из данных, указанных в «паспорте», специалисты понимают, какая помощь должна быть оказана. Так, например, пострадавшие могут получить наборы вещей первой необходимости, одежду, предметы быта. Кроме того, всевозможная поддержка оказывается и для восстановления утерянных документов.
Ранее TagilCity.ru сообщал о продолжении выплат компенсаций жильцам частично обрушившегося дома. На сегодняшний день тагильчанам была переведена сумма в размере 24 миллионов 785 тысяч рублей.