В поселке Старатель под Нижним Тагилом отремонтировали улицу Каспийскую

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Дорога находилась в аварийном состоянии и была включена в список приоритетных объектов, которые требовали обновления.
Работы проводились совместно с коммунальными службами.
Сначала дорожники сняли изношенное покрытие, а после завершения ремонта тепловых сетей НТИИМ уложили новый асфальтобетон на проезжей части и съездах на участке от улицы Гагарина до Ростовской, — сообщает ООО «УБТ-Сервис».
Напомним, в Нижнем Тагиле начинается второй этап укладки асфальта на Октябрьской революции.