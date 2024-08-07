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Updated Сегодня, 08:21

фото: ООО «УБТ-Сервис»

В поселке Старатель под Нижним Тагилом отремонтировали улицу Каспийскую

7 августа 2024, 08:04
фото: ООО «УБТ-Сервис»
В поселке Старатель завершен ремонт участка улицы Каспийской протяженностью 230 метров.

Дорога находилась в аварийном состоянии и была включена в список приоритетных объектов, которые требовали обновления.

Работы проводились совместно с коммунальными службами.

Сначала дорожники сняли изношенное покрытие, а после завершения ремонта тепловых сетей НТИИМ уложили новый асфальтобетон на проезжей части и съездах на участке от улицы Гагарина до Ростовской, — сообщает ООО «УБТ-Сервис».

Напомним, в Нижнем Тагиле начинается второй этап укладки асфальта на Октябрьской революции.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Дорога#Ремонт дорог#Асфальтирование#Екатеринбург
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