В поселке Старатель под Нижним Тагилом отремонтировали улицу Каспийскую

Сначала дорожники сняли изношенное покрытие, а после завершения ремонта тепловых сетей НТИИМ уложили новый асфальтобетон на проезжей части и съездах на участке от улицы Гагарина до Ростовской, — сообщает ООО «УБТ-Сервис».