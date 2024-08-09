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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 12:58

Екатеринбуржец нанес убытки банку более 6 миллионов рублей

Житель Екатеринбурга украл у банка более 6 миллионов рублей

9 августа 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбуржец нанес убытки банку более 6 миллионов рублей

Екатеринбуржец украл у банка свыше 6 миллионов рублей.

Мужчина, заправляя машину на АЗС, оплачивал покупку бензина своей банковской картой и картой мамы его супруги, используя при этом технический овердрафт, предоставляемый банком. Делал он это сознательно, а доступ к счетам имел в интернет-приложении.

В итоге он нанес банку ущерб свыше 6 млн. рублей.

Обвиняемый по решению суда отправится в тюрьму на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее крупных сумм лишились две свердловчанки из-за «сотрудников ПФР» и лже-брокеров.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Банк#Кража#Кража денег#Екатеринбург
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