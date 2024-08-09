Житель Екатеринбурга украл у банка более 6 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Мужчина, заправляя машину на АЗС, оплачивал покупку бензина своей банковской картой и картой мамы его супруги, используя при этом технический овердрафт, предоставляемый банком. Делал он это сознательно, а доступ к счетам имел в интернет-приложении.
В итоге он нанес банку ущерб свыше 6 млн. рублей.
Обвиняемый по решению суда отправится в тюрьму на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее крупных сумм лишились две свердловчанки из-за «сотрудников ПФР» и лже-брокеров.