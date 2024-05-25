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Published Сегодня, 05:48

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Крупных сумм лишились две свердловчанки из-за «сотрудников ПФР» и лже-брокеров

Попросили код от Госуслуг: мошенники развели на деньги двух доверчивых свердловчанок

25 мая 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney

Крупных сумм лишились две свердловчанки из-за «сотрудников ПФР» и лже-брокеров

Жительница Камышлова теперь будет выплачивать крупный кредит. Женщина из Березовского лишилась 400 тысяч рублей, поверив онлайн-инвесторам.

О случаях мошенничества, жертвами которого стали две жительницы Свердловской области, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

42-летней жительнице Камышлова позвонили якобы из Пенсионного фонда, чтобы уточнить информацию о трудовом стаже. Для этого ее попросили зайти на Госуслуги. Пострадавшая сообщила аферистам код, пришедший на телефон. В результате мошенники зашли в ее аккаунт и взяли крупный кредит.

В Березовском местная жительница решила подзаработать на криптовалюте и наткнулась в сети на лже-брокеров. Она сама перевела им 400 тысяч рублей, однако солидных процентов так и не получила.

Ранее тагильчанин отдал мошенникам кредитные деньги и потерял 270 тысяч рублей.

Третьеклассник в Каменске-Уральском «проиграл» мошенникам в игре более 200 тысяч
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