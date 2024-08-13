В Екатеринбурге электрик поменял девушке 5 розеток за 24 тысячи

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Девушка нашла фирму, предлагающую услуги электрика в интернете. Она изучила их прайс, убедилась что цены приемлемые и вызвала специалиста.
На вызов приехала девушка-электрик. Она долго не могла найти распределительные коробки, предлагала хозяйке резать обои наугад. Затем четыре часа меняла пять розеток. После этого пропало электричество в другой комнате.
Закончив работу, девушка потребовала с заказчицы 24 тысячи рублей.
Шокированная девушка стала звонить в фирму и требовать объяснений. Однако там только обещают перезвонить. А между тем она теперь боится что из-за некачественной работы мастера у нее может сгореть техника.
Пострадавшая планирует обратиться в правоохранительные органы, пишет Е1.
Ранее житель Екатеринбурга под видом электрика крал деньги и ценности у пенсионеров.