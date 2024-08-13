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Updated Сегодня, 05:49

В Екатеринбурге электрик поменял девушке 5 розеток за 24 тысячи

В Екатеринбурге электрик поменял девушке 5 розеток за 24 тысячи

13 августа 2024, 05:47
Фото: 1MI
Екатеринбурженке электрик из частной фирмы поменял 5 розеток за 24 тысячи рублей.

Девушка нашла фирму, предлагающую услуги электрика в интернете. Она изучила их прайс, убедилась что цены приемлемые и вызвала специалиста.

На вызов приехала девушка-электрик. Она долго не могла найти распределительные коробки, предлагала хозяйке резать обои наугад. Затем четыре часа меняла пять розеток. После этого пропало электричество в другой комнате.

Закончив работу, девушка потребовала с заказчицы 24 тысячи рублей.

Шокированная девушка стала звонить в фирму и требовать объяснений. Однако там только обещают перезвонить. А между тем она теперь боится что из-за некачественной работы мастера у нее может сгореть техника.

Пострадавшая планирует обратиться в правоохранительные органы, пишет Е1.

Ранее житель Екатеринбурга под видом электрика крал деньги и ценности у пенсионеров.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Электричество#Электрик#Екатеринбург#Инцидент
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