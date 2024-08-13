В Екатеринбурге несколько мужчин ловили большую змею

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Жителей Академического 13 августа напугала большая змея. Смелые мужчины и охранники устроили операцию по поимке пресмыкающегося. Все это происходило у дома на ул. Академика Сахарова, 53.
Смельчаки загнали змею в железный бак при помощи подручных средств.
Позже выяснилось, что это домашний питомец, который сбежал от хозяина уже две недели назад. Мужчина увидел новость о находке в интернете и пришел забрать свою девочку.
Он рассказал, что это амурский полоз и зовут ее Валькирия, пишет E1.
Хозяйка потеряла африканского сервала в Карасьеозерском коттеджном поселке.