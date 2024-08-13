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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В Екатеринбурге несколько мужчин ловили большую змею

В Екатеринбурге несколько мужчин ловили большую змею

13 августа 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге несколько мужчин ловили большую змею. Она неизвестно откуда взялась.

Жителей Академического 13 августа напугала большая змея. Смелые мужчины и охранники устроили операцию по поимке пресмыкающегося. Все это происходило у дома на ул. Академика Сахарова, 53.

Смельчаки загнали змею в железный бак при помощи подручных средств.

Позже выяснилось, что это домашний питомец, который сбежал от хозяина уже две недели назад. Мужчина увидел новость о находке в интернете и пришел забрать свою девочку.

Он рассказал, что это амурский полоз и зовут ее Валькирия, пишет E1.

Хозяйка потеряла африканского сервала в Карасьеозерском коттеджном поселке.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Змея#Природа#Екатеринбург#Инцидент
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