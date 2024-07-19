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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Опасная кустарниковая кошка сбежала от хозяйки в Екатеринбурге

Хозяйка потеряла африканского сервала в Карасьеозерском коттеджном поселке

19 июля 2024, 11:39
Фото: 1MI

Опасная кустарниковая кошка сбежала от хозяйки в Екатеринбурге

Екатеринбурженка потеряла свою кустарниковую кошку, или как еще ее называют африканского сервала.

Как уточняется, питомец по прозвищу Стеша сбежала из дома в Карасьеозерском коттеджном поселке, перепрыгнув забор. Кошку обнаружили почти сразу рядом с Старомосковским трактом, однако поймать ее не удалось, передает Telegram-канал Ural Mash.

Стоит напомнить, что сервал может проявить агрессию, если в её сторону намеренно сделать что-то неприятное. В таком случае питомец станет защищаться. Поэтому наедине с детьми и гостями сервала оставлять не стоит.

Недавно сбежавшая из вольера собака напала на детей в Полевском.

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#Араз Салехов#Общество#Происшествия#Животные#Безопасность#Кошка#Побег#Екатеринбург
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