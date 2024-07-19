Хозяйка потеряла африканского сервала в Карасьеозерском коттеджном поселке

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Как уточняется, питомец по прозвищу Стеша сбежала из дома в Карасьеозерском коттеджном поселке, перепрыгнув забор. Кошку обнаружили почти сразу рядом с Старомосковским трактом, однако поймать ее не удалось, передает Telegram-канал Ural Mash.
Стоит напомнить, что сервал может проявить агрессию, если в её сторону намеренно сделать что-то неприятное. В таком случае питомец станет защищаться. Поэтому наедине с детьми и гостями сервала оставлять не стоит.
Недавно сбежавшая из вольера собака напала на детей в Полевском.