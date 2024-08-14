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Маленькая екатеринбурженка получила травму головы на крыльце детской поликлиники

В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбила голову на крыльце детской поликлиники

14 августа 2024, 06:51
Фото: 1MI

Маленькая екатеринбурженка получила травму головы на крыльце детской поликлиники

В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбила голову на крыльце детской поликлиники.

Инцидент произошел на территории детской поликлиники, расположенной по адресу: переулок Гончарный, дом №5.

Мама шла со своей дочерью в поликлинику. Перед крыльцом женщина споткнулась, зацепившись за коврик у лестницы, и упала.

В момент падения женщина держала свою дочь за руку, поэтому малышка по инерции полетела вперед и ударилась головой об металлический край нижней ступеньки. В результате у девочки на голове образовалась кровоточащая рваная рана, которую позже обработали в травмпункте.

Заведующая поликлиники пострадавшим сообщила, что крыльцо находится в хорошем состоянии и ремонта не требует. Однако мама малышки с этим категорически не согласна, пишет E1.RU.

Напомним, «Магнит» в Первоуральске выплатит 650 тысяч за падение грузчика с крыльца.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Травма#Дети#18+#Екатеринбург#Инцидент#Травма головы
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