В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбила голову на крыльце детской поликлиники.

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Мама шла со своей дочерью в поликлинику. Перед крыльцом женщина споткнулась, зацепившись за коврик у лестницы, и упала.
В момент падения женщина держала свою дочь за руку, поэтому малышка по инерции полетела вперед и ударилась головой об металлический край нижней ступеньки. В результате у девочки на голове образовалась кровоточащая рваная рана, которую позже обработали в травмпункте.
Заведующая поликлиники пострадавшим сообщила, что крыльцо находится в хорошем состоянии и ремонта не требует. Однако мама малышки с этим категорически не согласна, пишет E1.RU.
Напомним, «Магнит» в Первоуральске выплатит 650 тысяч за падение грузчика с крыльца.