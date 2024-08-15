Свердловским спортсменам присвоили спортивные разряды

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Первый спортивный разряд получил свердловчанин Руслан Билоус.
Почетное звание кандидатов в мастера спорта получили четыре спортсмена: Карина Пригара, Дмитрий Ниценков, Елизавета Рыжова, Дмитрий Кузин.
Всем спортсменом разряды присвоены приказом Министерства Физкультуры и спорта. Об этом сообщает спортивная школа «САШ имени Михалины Лысовой».
Ранее спортсменов из Нижнего Тагила наградили на Первенстве города.