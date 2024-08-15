Житель Нижнего Тагила нашел гриб размером с футбольный мяч

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Тагильчанин поделился необычной находкой на странице группы соцсети Вконтакте «Тагильские грибники».
На фото огромных размеров гриб внешне схожий с мячом.
Грибники высказали предположение, что это головач гигантский. Он относится к семейству шампиньонов. Также он известен как «пылевик», «табачный гриб».
К слову, гриб съедобный, когда молодой, а мякоть еще белая, упругая и плотная.
Ранее жительница Свердловской области нашла в лесу редкие деликатесные грибы.