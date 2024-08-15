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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

фото: группа в соцсети вк «Тагильские грибники».

Житель Нижнего Тагила нашел гриб размером с футбольный мяч

15 августа 2024, 09:08
фото: группа в соцсети вк «Тагильские грибники».
Тагильчанин нашел в лесу гриб необычного размера и формы. Употреблять его можно только при определенных условиях.

Тагильчанин поделился необычной находкой на странице группы соцсети Вконтакте «Тагильские грибники».

На фото огромных размеров гриб внешне схожий с мячом.

Грибники высказали предположение, что это головач гигантский. Он относится к семейству шампиньонов. Также он известен как «пылевик», «табачный гриб».

К слову, гриб съедобный, когда молодой, а мякоть еще белая, упругая и плотная.

Ранее жительница Свердловской области нашла в лесу редкие деликатесные грибы.

В лесах Свердловской области появились гигантские грибы весом в несколько килограмм
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Лес#Природа#Грибники#Екатеринбург#Гриб
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