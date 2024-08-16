В Екатеринбурге возле УрГЭУ открыли памятник Столыпину

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Церемония открытия состоялась 16 августа.
Автор этого произведения искусства — скульптор Михаил Баскаков. Он трудился над монументом шесть месяцев. Средства на его создание выделил Сергей Мазуркевич, глава Уральского горнопромышленного холдинга.
Скульптор изобразил Столыпина сидящим в рабочем кресле. В руке у него трость. Кистью другой руки он облокотился на ручку кресла.
Изваяние получилось внушительных размеров: высота составляет 2,5 метра, а вес — 1,2 тонны.
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