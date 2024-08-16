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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:35

фото: KP.RU

В Екатеринбурге возле УрГЭУ открыли памятник Столыпину

16 августа 2024, 12:33
фото: KP.RU

В Екатеринбурге открыли памятник Столыпину высотой 2,5 метра

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия монумента российскому реформатору.

Церемония открытия состоялась 16 августа.

Автор этого произведения искусства — скульптор Михаил Баскаков. Он трудился над монументом шесть месяцев. Средства на его создание выделил Сергей Мазуркевич, глава Уральского горнопромышленного холдинга.

Скульптор изобразил Столыпина сидящим в рабочем кресле. В руке у него трость. Кистью другой руки он облокотился на ручку кресла.

Изваяние получилось внушительных размеров: высота составляет 2,5 метра, а вес — 1,2 тонны.

Напомним, в Екатеринбурге откроют памятник знаменитому юристу.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Открытие#Памятник#Екатеринбург
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