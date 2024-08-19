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В Екатеринбурге рухнул 50-летний идол в парке Лесоводов России

В парке Лесоводов России рухнул один из деревянных идолов

19 августа 2024, 07:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге рухнул 50-летний идол в парке Лесоводов России

50-летний идол рухнул в парке Лесоводов России в Екатеринбурге.

О происшествии рассказала в своей социальной сети местная жительница.

По словам женщины, все идолы находятся в запущенном состоянии, а один просто упал.

Женщина хотела полюбоваться старинными деревянными изваяниями, а увидела заброшенные памятники человеческой истории.

Тревогу бьет и местный историк и экскурсовод Татьяна Мосунова. Женщина написала письма в различные инстанции по ситуации с истуканами, сделанными руками художника Валерия Гаврилова в 70-х годах.

Ранее охранник спас от вандалов детский арт-объект в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Скульптура#Памятник#Парк#Разрушение#Екатеринбург
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