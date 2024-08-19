В парке Лесоводов России рухнул один из деревянных идолов

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
О происшествии рассказала в своей социальной сети местная жительница.
По словам женщины, все идолы находятся в запущенном состоянии, а один просто упал.
Женщина хотела полюбоваться старинными деревянными изваяниями, а увидела заброшенные памятники человеческой истории.
Тревогу бьет и местный историк и экскурсовод Татьяна Мосунова. Женщина написала письма в различные инстанции по ситуации с истуканами, сделанными руками художника Валерия Гаврилова в 70-х годах.
Ранее охранник спас от вандалов детский арт-объект в Екатеринбурге.