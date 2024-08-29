В Свердловской области директор турагентства брала кредиты по фото чужих паспортов

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Индивидуальный предприниматель Ирина Абрамова имела офис на улице Восстания, 32. Там женщина и осуществляла свои финансовые махинации.
Женщина оказывала свердловчанам услуги по подбору туров. Однако были случаи, когда она не отправляла людей на отдых, а просто забирала деньги себе.
Кроме того, Ирина набрала кредиты на имя своих клиентов, воспользовавшись их паспортными данными и фотографиями. Всего от действий мошенницы пострадали несколько человек на общую сумму 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Полиция приглашает пострадавших придти написать заявление.
Напомним, в Екатеринбурге мошенники начали обманывать таксистов.