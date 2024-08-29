tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Директор турагентства в Свердловской области брала кредиты на имя своих клиентов

В Свердловской области директор турагентства брала кредиты по фото чужих паспортов

29 августа 2024, 10:03
Фото: 1MI

Директор турагентства в Свердловской области брала кредиты на имя своих клиентов

Свердловчанка набрала кредиты на 5 млн на имя своих клиентов, воспользовавшись их паспортными данными.

Индивидуальный предприниматель Ирина Абрамова имела офис на улице Восстания, 32. Там женщина и осуществляла свои финансовые махинации.

Женщина оказывала свердловчанам услуги по подбору туров. Однако были случаи, когда она не отправляла людей на отдых, а просто забирала деньги себе.

Кроме того, Ирина набрала кредиты на имя своих клиентов, воспользовавшись их паспортными данными и фотографиями. Всего от действий мошенницы пострадали несколько человек на общую сумму 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция приглашает пострадавших придти написать заявление.

Напомним, в Екатеринбурге мошенники начали обманывать таксистов.

В Екатеринбурге мошенники по новой схеме со счетчиками обманули мужчину на 1 млн
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Мошенничество#Обман#Кредит#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Лучший тагильский продукт питания отметят специальным знаком
Сегодня, 12:44
20-летнего мужчину из Нижнего Тагила внесли в список террористов и экстремистов
Сегодня, 12:02
В Нижнем Тагиле стартовал капитальный ремонт бассейна спортивной школы № 3
Сегодня, 12:43
В Екатеринбурге природоохранная прокуратура проверила незаконную свалку медотходов
Сегодня, 12:59
В Екатеринбурге приставы заставили предпринимателя снести автомойку
Сегодня, 13:45
Новый мост через пруд в Нижнем Тагиле будет двухполосным
Сегодня, 13:55