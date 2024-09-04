В Екатеринбурге мошенники пишут местным жителям от имени главы города

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Мошенники создали поддельную страничку мэра в telegram-канале. С нее они написали екатеринбуржцам с различными просьбами и поручениями. О чем именно говорилось в сообщениях, градоначальник не уточнил.
Орлов напомнил в своем настоящем telegram-канале, что если приходят подобные сообщения, лучше позвонить и уточнить информацию у человека лично.
Ранее в Полевском мошенники заставили пенсионерку поверить в переезд на море.