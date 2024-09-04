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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Екатеринбурге мошенники пишут местным жителям от имени Алексея Орлова

В Екатеринбурге мошенники пишут местным жителям от имени главы города

4 сентября 2024, 13:14
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мошенники пишут местным жителям от имени Алексея Орлова

Глава Екатеринбурга сообщил о мошенниках, которые пишут от его имени.

Мошенники создали поддельную страничку мэра в telegram-канале. С нее они написали екатеринбуржцам с различными просьбами и поручениями. О чем именно говорилось в сообщениях, градоначальник не уточнил.

Орлов напомнил в своем настоящем telegram-канале, что если приходят подобные сообщения, лучше позвонить и уточнить информацию у человека лично.

Ранее в Полевском мошенники заставили пенсионерку поверить в переезд на море.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Мошенники#Телефонные мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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