В Нижнем Тагиле в ТРЦ «КИТ» эвакуировали посетителей

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В ТЦ «КИТ» в очередной раз произошла эвакуация сотрудников и посетителей. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
По сведениям сообщества, люди стоят на улице уже более двух часов. Все замерзли.
Отмечается, что до этого случая эвакуация проводилась менее месяца назад. Посетители и работники возмущаются и задаются вопросом, почему это происходит так часто.
Ранее в Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала.