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В Нижнем Тагиле в ТРЦ «КИТ» сработала пожарная сигнализация

В Нижнем Тагиле в ТРЦ «КИТ» эвакуировали посетителей

4 сентября 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле в ТРЦ «КИТ» сработала пожарная сигнализация

В одном из популярных торговых центров в Нижнем Тагиле сработала пожарная сигнализация. Посетителей и сотрудников эвакуировали.

В ТЦ «КИТ» в очередной раз произошла эвакуация сотрудников и посетителей. Об этом сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

По сведениям сообщества, люди стоят на улице уже более двух часов. Все замерзли.

Отмечается, что до этого случая эвакуация проводилась менее месяца назад. Посетители и работники возмущаются и задаются вопросом, почему это происходит так часто.

Ранее в Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Эвакуация#Екатеринбург#ТРЦ#Инцидент
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