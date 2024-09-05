Под Екатеринбургом сожгли могилу участника СВО

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Ранее сообщалось, что в Свердловской области во время отпуска ушел из жизни разведчик батальона «Призрак» Владимир Кожевников. Мужчина приехал на родину и умер от инсульта. Похороны анонсировал Глава Березовского городского округа. Отпевание состоялось на площади посёлка Монетный с участием местных властей 2 августа.
4 августа мама погибшего участника СВО обнаружила на месте могилы пепелище. Как пишет издание «Свет Екатеринбург», могилы, которые находятся поблизости, не пострадали. Семья покойного уже обратились в полицию.