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Под Екатеринбургом сожгли могилу участника СВО

Под Екатеринбургом сожгли могилу участника СВО

5 сентября 2024, 09:00
Фото: 1MI
Под Екатеринбургом сожгли могилу участника СВО Владимира Кожевникова.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области во время отпуска ушел из жизни разведчик батальона «Призрак» Владимир Кожевников. Мужчина приехал на родину и умер от инсульта. Похороны анонсировал Глава Березовского городского округа. Отпевание состоялось на площади посёлка Монетный с участием местных властей 2 августа.

4 августа мама погибшего участника СВО обнаружила на месте могилы пепелище. Как пишет издание «Свет Екатеринбург», могилы, которые находятся поблизости, не пострадали. Семья покойного уже обратились в полицию.

фото: Свет Екатеринбургфото: Свет Екатеринбург
фото: Свет Екатеринбург

Напомним, в Свердловской области вандалы осквернили могилы поляков.

Вандалы снова осквернили свастикой могилу «дятловца» в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Могила#Екатеринбург#Инцидент#Боец СВО
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