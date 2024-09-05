Под Екатеринбургом сожгли могилу участника СВО

Ранее сообщалось, что в Свердловской области во время отпуска ушел из жизни разведчик батальона «Призрак» Владимир Кожевников. Мужчина приехал на родину и умер от инсульта. Похороны анонсировал Глава Березовского городского округа. Отпевание состоялось на площади посёлка Монетный с участием местных властей 2 августа.