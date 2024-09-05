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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Екатеринбурге будут судить водителя автобуса из-за гибели пассажирки

В Екатеринбурге будут судить водителя автобуса из-за гибели пассажирки

5 сентября 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге пассажирку зажало в дверях автобуса из-за халатности водителя. Женщина умерла от травм в лечебном учреждении.

Инцидент случился этой зимой. Женщина хотела выйти на своей остановке из автобуса, когда ее зажало дверями. Водитель не остановился и поехал дальше. В результате женщина упала на дорогу и получила травмы. Водитель уехал с места ДТП. На следующий день она умерла в стационаре.

Мужчина с обвинением прокуратуры не согласен. Уголовное дело направлено в суд, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее пассажир трамвая в Екатеринбурге подрался с подростками.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Смерть#Суд#Уголовное дело#18+#Екатеринбург
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