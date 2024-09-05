В Екатеринбурге будут судить водителя автобуса из-за гибели пассажирки

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Инцидент случился этой зимой. Женщина хотела выйти на своей остановке из автобуса, когда ее зажало дверями. Водитель не остановился и поехал дальше. В результате женщина упала на дорогу и получила травмы. Водитель уехал с места ДТП. На следующий день она умерла в стационаре.
Мужчина с обвинением прокуратуры не согласен. Уголовное дело направлено в суд, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее пассажир трамвая в Екатеринбурге подрался с подростками.