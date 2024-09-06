В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Инцидент произошел весной 2022 года. Слесарь выполнял свою работу без надзора мастера цеха. В какой-то момент он упал с высоты двух метров на дробилку.
В результате он получил травмы головы и тела. Судмедэкспертиза признала повреждения здоровья тяжкими.
Прокуратура подала иск на организацию. По решению суда ВГОК заплатит слесарю 300 тысяч рублей компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее санитарка отсудила 450 тысяч с психбольницы Екатеринбурга за травму на работе.