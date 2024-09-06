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В Нижнем Тагиле предприятие заплатит слесарю 300 тысяч за травму на производстве

В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе

6 сентября 2024, 05:49
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле предприятие заплатит слесарю 300 тысяч за травму на производстве

В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю 300 тысяч рублей за производственную травму.

Инцидент произошел весной 2022 года. Слесарь выполнял свою работу без надзора мастера цеха. В какой-то момент он упал с высоты двух метров на дробилку.

В результате он получил травмы головы и тела. Судмедэкспертиза признала повреждения здоровья тяжкими.

Прокуратура подала иск на организацию. По решению суда ВГОК заплатит слесарю 300 тысяч рублей компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее санитарка отсудила 450 тысяч с психбольницы Екатеринбурга за травму на работе.

В Реже мужчина отсудил у работодателя 800 тысяч за травму на работе
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Травма#Суд#Компенсация#Производственная травма#Екатеринбург#Инцидент
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