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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Повар из Екатеринбурга снялся в шоу «Битва шефов»

Повар из Екатеринбурга снялся в шоу «Битва шефов»

9 сентября 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney
Повар из Екатеринбурга снялся в телепередаче Константина Ивлева. Владимир Бутов участвует в «Битве шефов».

В 4-м сезоне знаменитого кулинарного шоу екатеринбуржцы смогут поболеть за своего земляка. Молодой талант в эфире телеканала «Пятница!» приготовит «Чили кон карне», сообщили в пресс-службе телеканала.

Если молодой человек пройдет отборочный тур, то попадет в команду к одному из шеф-поваров и сможет многому научиться.

Фото: телеканал «Пятница!»Фото: телеканал «Пятница!»
Фото: телеканал «Пятница!»

Увидеть шоу с участием земляка жители Екатеринбурга смогут 9 сентября.

Ранее екатеринбурженка покорила голубцами именитых шефов России.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Конкурс#Шоу#Кулинария#Екатеринбург
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