Повар из Екатеринбурга снялся в шоу «Битва шефов»

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В 4-м сезоне знаменитого кулинарного шоу екатеринбуржцы смогут поболеть за своего земляка. Молодой талант в эфире телеканала «Пятница!» приготовит «Чили кон карне», сообщили в пресс-службе телеканала.
Если молодой человек пройдет отборочный тур, то попадет в команду к одному из шеф-поваров и сможет многому научиться.
Увидеть шоу с участием земляка жители Екатеринбурга смогут 9 сентября.
Ранее екатеринбурженка покорила голубцами именитых шефов России.