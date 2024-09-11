Креков предложил повышать рождаемость в Свердловской области за счет садиков в вузах

Posted 11 сентября, 07:02
Published 11 сентября, 07:02
Modified 11 сентября, 07:04
Updated 11 сентября, 07:04
Креков уверен, что женщины, которые родили первого ребенка до 25 лет, родят позже второго и третьего. Заместитель губернатора считает, что нормально, когда первый ребенок рождается во время учебы в высшем учебном заведении.
А чтобы студенткам было легче совмещать материнство и учебу, чиновник предложил открывать садики прямо в вузах.
Креков также предложил предоставлять студентам льготные программы по ипотеке. Об этом Павел Креков рассказал в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург.
Ранее в Свердловской области женщин призвали больше рожать из-за нехватки электриков.