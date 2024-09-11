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Posted 11 сентября, 07:02

Published 11 сентября, 07:02

Modified 11 сентября, 07:04

Updated 11 сентября, 07:04

предложил повышать рождаемость за счет садиков в вузах

Креков предложил повышать рождаемость в Свердловской области за счет садиков в вузах

11 сентября 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney

предложил повышать рождаемость за счет садиков в вузах

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков предложил открывать садики в университетах. По его мнению, это позволит улучшить ситуацию с рождаемостью в регионе.

Креков уверен, что женщины, которые родили первого ребенка до 25 лет, родят позже второго и третьего. Заместитель губернатора считает, что нормально, когда первый ребенок рождается во время учебы в высшем учебном заведении.

А чтобы студенткам было легче совмещать материнство и учебу, чиновник предложил открывать садики прямо в вузах.

Креков также предложил предоставлять студентам льготные программы по ипотеке. Об этом Павел Креков рассказал в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург.

Ранее в Свердловской области женщин призвали больше рожать из-за нехватки электриков.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Рождаемость#Студенты#Демография#Льготы#Екатеринбург
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