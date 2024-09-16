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Posted 16 сентября, 13:20

Published 16 сентября, 13:20

Modified 16 сентября, 13:22

Updated 16 сентября, 13:22

Повар из Екатеринбурга угостит паштетом шефов Ивлева и Агзамова на «Пятнице»

Повар из Екатеринбурга накормит необычным паштетом именитых шефов России

16 сентября 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney

Повар из Екатеринбурга угостит паштетом шефов Ивлева и Агзамова на «Пятнице»

Повар из Екатеринбурга приготовит необычный паштет для Константина Ивлева и Рената Агзамова.

Свердловчанин Дмитрий Пупышев участвует в кастинге 4-го сезона «Битвы шефов», сообщили на телеканале «Пятница».

Он угостит знаменитых шеф-поваров паштетом, в составе которого есть молоко кокоса. Если уралец выйдет в финал, то продолжит участие в шоу под наставничеством одного из шефов.

Увидеть земляка свердловчане смогут 16 сентября в 19 часов.

Ранее повар из Екатеринбурга покорила голубцами именитых шефов России.

Повар из Екатеринбурга снялся в шоу «Битва шефов»
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#Екатерина Смирнова#Общество#Повар#Шоу#Кастинг#Екатеринбург
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