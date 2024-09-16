Повар из Екатеринбурга накормит необычным паштетом именитых шефов России

Posted 16 сентября, 13:20
Published 16 сентября, 13:20
Modified 16 сентября, 13:22
Updated 16 сентября, 13:22
Свердловчанин Дмитрий Пупышев участвует в кастинге 4-го сезона «Битвы шефов», сообщили на телеканале «Пятница».
Он угостит знаменитых шеф-поваров паштетом, в составе которого есть молоко кокоса. Если уралец выйдет в финал, то продолжит участие в шоу под наставничеством одного из шефов.
Увидеть земляка свердловчане смогут 16 сентября в 19 часов.
Ранее повар из Екатеринбурга покорила голубцами именитых шефов России.