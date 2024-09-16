В Нижнем Тагиле мошенницу не выпустят на свободу раньше срока

Posted 16 сентября, 09:53
Published 16 сентября, 09:53
Modified 16 сентября, 09:55
Updated 16 сентября, 09:55
В сентябре 2022 года Медведева была приговорена к 3,6 годам тюремного заключения за мошенничество.
Будучи учредителем и гендиректором ООО «Лайн Тур» в течение двух лет с 2019 по 2021 год под предлогом продажи турпутевок похитила деньги у 25 тагильчан. Общий ущерб составил 2,4 миллиона рублей.
Медведевой отказали в условно-досрочном освобождении, так как она не вернула деньги потерпевшим и не имеет накоплений, чтобы это сделать.
Судебное решение может быть обжаловано, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее главарю свердловской ОПГ суд отказал в условно-досрочном освобождении.