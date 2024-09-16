tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 09:53

Published 16 сентября, 09:53

Modified 16 сентября, 09:55

Updated 16 сентября, 09:55

В Нижнем Тагиле мошенницу не выпустят на свободу раньше срока

В Нижнем Тагиле мошенницу не выпустят на свободу раньше срока

16 сентября 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле Светлану Медведеву не выпустят на свободу раньше срока. У нее нет средств вернуть деньги пострадавшим.

В сентябре 2022 года Медведева была приговорена к 3,6 годам тюремного заключения за мошенничество.

Будучи учредителем и гендиректором ООО «Лайн Тур» в течение двух лет с 2019 по 2021 год под предлогом продажи турпутевок похитила деньги у 25 тагильчан. Общий ущерб составил 2,4 миллиона рублей.

Медведевой отказали в условно-досрочном освобождении, так как она не вернула деньги потерпевшим и не имеет накоплений, чтобы это сделать.

Судебное решение может быть обжаловано, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее главарю свердловской ОПГ суд отказал в условно-досрочном освобождении.

В Первоуральске мошенники открыли новую схему обмана
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Тюрьма#Мошенница#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Популярное