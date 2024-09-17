Жителей Невьянска призывают не пугаться громких звуков

Posted 17 сентября, 05:46
Published 17 сентября, 05:46
Modified 17 сентября, 05:48
Updated 17 сентября, 05:48
«МГ Газпром Трансгаз Екатеринбург» будет выполнять работы по стравливанию газа в атмосферу. Данные мероприятия будут производить шум в районе поселка Цементный.
Работы будут выполняться с 9 утра 17 сентября до 9 утра 18 сентября.
Процесс находится под контролем сотрудников предприятия, сообщает администрация Невьянского городского округа.
Ранее жители Екатеринбурга взбунтовались из-за шумов в в Академическом районе.