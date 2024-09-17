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Posted 17 сентября, 05:46

Published 17 сентября, 05:46

Modified 17 сентября, 05:48

Updated 17 сентября, 05:48

Жителей Невьянска призывают не пугаться громких звуков

Жителей Невьянска призывают не пугаться громких звуков

17 сентября 2024, 05:46
Фото: 1MI
Жителей Невьянска призывают не пугаться громких звуков. Будут проводить работы по стравливанию газа.

«МГ Газпром Трансгаз Екатеринбург» будет выполнять работы по стравливанию газа в атмосферу. Данные мероприятия будут производить шум в районе поселка Цементный.

Работы будут выполняться с 9 утра 17 сентября до 9 утра 18 сентября.

Процесс находится под контролем сотрудников предприятия, сообщает администрация Невьянского городского округа.

Ранее жители Екатеринбурга взбунтовались из-за шумов в в Академическом районе.

Норма вредных веществ на рабочем месте слесаря УВЗ в Тагиле была превышена в три раза
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#Екатерина Смирнова#Общество#Производство#Невьянск#Шум#Предупреждение#Екатеринбург
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