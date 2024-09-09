tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

В Тагиле слесарь с УВЗ дышал вредными веществами и тепрел слишком громкий шум

Норма вредных веществ на рабочем месте слесаря УВЗ в Тагиле была превышена в три раза

9 сентября 2024, 09:19
Фото: 1MI

В Тагиле слесарь с УВЗ дышал вредными веществами и тепрел слишком громкий шум

Роспотребнадзор провел проверку на УВЗ, чтобы узнать, соблюдает ли предприятие все необходимые правила здоровья и безопасности. Выяснилось, что условия работы для одного из сотрудников, слесаря-инструментальщика, не соответствуют стандартам. По результатам проверки УВЗ получил предостережение.

На предприятии «Уралвагонзавод» было проведено контрольное мероприятие, направленное на оценку соблюдения контролируемым лицом обязательных санитарно-эпидемиологических требований. Результаты анализа показали, что на рабочем месте одного из сотрудников, слесаря-инструментальщика, были выявлены несоответствия гигиеническим нормативам. В частности, уровень содержания кремния диоксида кристаллического превышал предельно допустимые концентрации в три раза, а уровень шума превышал допустимый уровень звукового давления.

«Водоканал-НТ» и «Тагилэнерго» получили предостережения за плохую воду на Тагилстрое
Узнать подробнее
Содержание кремния диоксида при содержании в пыли от 10 до 70% превышало ПДК в 2-3раза, что не соответствует допустимым нормам. Уровень шума превышал ПДУ на 6-9 дБА, что также является нарушением. На рабочем месте слесаря инструментальщика факторы производственной среды и трудового процесса не соответствуют гигиеническим нормативам, — написано в результатах проверки.

Также напомним, как в начале августа Росприроднадзор провел проверку воды в кранах жителей Каменск-Уральского после многочисленных жалоб, но не выявил никаких нарушений.

Читайте также:
Взвешенные вещества и фторид водорода: жителей Каменска-Уральского травят уже неделюСдвиг грунта под детским садом, незаконная плата за туалет в Тагиле и заражение детейВ Краснотурьинске дети одного из садиков остались без еды
#Артем Карнаухов#Здоровье#Нарушение#Роспотребнадзор#УВЗ#Вредные вещества#Вредные примеси#Нарушение правил#Рабочее место#Екатеринбург#Предостережение#Превышение ПДК#Превышение
Подпишитесь
Работники ВСМПО-АВИСМА в Верхней Салде пожаловались на усиленный досмотр на проходной
Сегодня, 05:45
Стрелкам в Екатеринбурге запросили 5 лет лишения свободы
Сегодня, 09:10
В Свердловской области скончался Герой России Игорь Родобольский
Сегодня, 08:58
Спортсмен из Екатеринбурга пробежал 161 километр, чтобы помочь котикам
Сегодня, 07:48
Строительные работы на Шарташе в Екатеринбурге приостановлены
Сегодня, 07:29