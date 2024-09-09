Норма вредных веществ на рабочем месте слесаря УВЗ в Тагиле была превышена в три раза

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
На предприятии «Уралвагонзавод» было проведено контрольное мероприятие, направленное на оценку соблюдения контролируемым лицом обязательных санитарно-эпидемиологических требований. Результаты анализа показали, что на рабочем месте одного из сотрудников, слесаря-инструментальщика, были выявлены несоответствия гигиеническим нормативам. В частности, уровень содержания кремния диоксида кристаллического превышал предельно допустимые концентрации в три раза, а уровень шума превышал допустимый уровень звукового давления.
Содержание кремния диоксида при содержании в пыли от 10 до 70% превышало ПДК в 2-3раза, что не соответствует допустимым нормам. Уровень шума превышал ПДУ на 6-9 дБА, что также является нарушением. На рабочем месте слесаря инструментальщика факторы производственной среды и трудового процесса не соответствуют гигиеническим нормативам, — написано в результатах проверки.
Также напомним, как в начале августа Росприроднадзор провел проверку воды в кранах жителей Каменск-Уральского после многочисленных жалоб, но не выявил никаких нарушений.