Норма вредных веществ на рабочем месте слесаря УВЗ в Тагиле была превышена в три раза

На предприятии «Уралвагонзавод» было проведено контрольное мероприятие, направленное на оценку соблюдения контролируемым лицом обязательных санитарно-эпидемиологических требований. Результаты анализа показали, что на рабочем месте одного из сотрудников, слесаря-инструментальщика, были выявлены несоответствия гигиеническим нормативам. В частности, уровень содержания кремния диоксида кристаллического превышал предельно допустимые концентрации в три раза, а уровень шума превышал допустимый уровень звукового давления.