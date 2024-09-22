В Екатеринбурге обнаружено тело молодого спортсмена

Posted 22 сентября, 06:18
Published 22 сентября, 06:18
Modified 22 сентября, 06:20
Updated 22 сентября, 06:20
Спортсмена звали Олег. Он жил на Уралмаше, сообщает паблик «Злой Екатеринбург».
Парня многие знали как отличного друга и просто замечательного человека.
Попрощаться с юношей все желающие смогут 24 сентября с 11 часов 30 минут до полудня по адресу: ул. С. Дерябиной 41А.
В полиции данное происшествие пока не комментировали.
Ранее жительница Березовского лишила жизни знакомого и спрятала тело в подвале.