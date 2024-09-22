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Posted 22 сентября, 06:18

Published 22 сентября, 06:18

Modified 22 сентября, 06:20

Updated 22 сентября, 06:20

В Екатеринбурге найден мертвым 24-летний спортсмен

В Екатеринбурге обнаружено тело молодого спортсмена

22 сентября 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге найден мертвым 24-летний спортсмен

В Екатеринбурге 19 сентября у дома на ул. Индустрии, 66 обнаружено тело юноши.

Спортсмена звали Олег. Он жил на Уралмаше, сообщает паблик «Злой Екатеринбург».

Парня многие знали как отличного друга и просто замечательного человека.

Попрощаться с юношей все желающие смогут 24 сентября с 11 часов 30 минут до полудня по адресу: ул. С. Дерябиной 41А.

В полиции данное происшествие пока не комментировали.

Ранее жительница Березовского лишила жизни знакомого и спрятала тело в подвале.

В Екатеринбурге обнаружили тело 17-летнего студента на стройке
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