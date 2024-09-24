Стало известно с какой целью следователь из Омска звонила в бордель Екатеринбурга

Posted 24 сентября, 06:35
Published 24 сентября, 06:35
Modified 24 сентября, 06:37
Updated 24 сентября, 06:37
Следователя из Омска обвинили в том, что она «крышует» одну из сотрудниц салона интим услуг в Екатеринбурге. Дело в том, что проститутка звонила следователю в Омск в день облавы на заведение.
Выяснилось, что следователь звонила, чтобы пригласить девушку принять участие в следственном эксперименте по уголовному делу.
Напомним, в столице Урала накрыли бордель с «крышей». Одна из сотрудниц звонила в Омск якобы своей «крыше» из полиции.