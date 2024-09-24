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Posted 24 сентября, 06:35

Published 24 сентября, 06:35

Modified 24 сентября, 06:37

Updated 24 сентября, 06:37

Стало известно с какой целью следователь из Омска звонила в бордель Екатеринбурга

Стало известно с какой целью следователь из Омска звонила в бордель Екатеринбурга

24 сентября 2024, 06:35
Фото: 1MI
Омская полиция провела собственную проверку на причастность следователя к скандалу со свердловским салоном интим услуг.

Следователя из Омска обвинили в том, что она «крышует» одну из сотрудниц салона интим услуг в Екатеринбурге. Дело в том, что проститутка звонила следователю в Омск в день облавы на заведение.

Выяснилось, что следователь звонила, чтобы пригласить девушку принять участие в следственном эксперименте по уголовному делу.

Напомним, в столице Урала накрыли бордель с «крышей». Одна из сотрудниц звонила в Омск якобы своей «крыше» из полиции.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Полиция#Бордель#Екатеринбург#Инцидент
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