Тагильчанки поборются за звание «Лучшая медицинская сестра» и «Лучший фельдшер»

Posted 25 сентября, 12:24
Published 25 сентября, 12:24
Modified 25 сентября, 12:26
Updated 25 сентября, 12:26
Конкурс профмастерства в сфере здравоохранения состоится в столице Урала.
Среди участников из Нижнего тагила фельдшер ГБ №4 Лилия Пилецкая с тридцатилетним стажем и медсестра Екатерина Карзаева, которая обслуживает на своем участке 2000 пациентов.
Тагильчанки вместе с другими конкурсантами выполнят практические и творческие задания. Судьи будут оценивать профессионализм участников и умение действовать в нестандартных ситуациях, сообщает «Тагильский рабочий».
Напомним, педагог из Нижнего Тагила участвует в финале конкурса «Воспитатель года России».