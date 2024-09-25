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Posted 25 сентября, 12:24

Published 25 сентября, 12:24

Modified 25 сентября, 12:26

Updated 25 сентября, 12:26

фото: Тагильский Рабочий

Тагильчанки поборются за звание «Лучшая медицинская сестра» и «Лучший фельдшер»

25 сентября 2024, 12:24
фото: Тагильский Рабочий
Медсестры и фельдшера из Нижнего Тагила примут участие в конкурсе «Славим человека труда».

Конкурс профмастерства в сфере здравоохранения состоится в столице Урала.

Среди участников из Нижнего тагила фельдшер ГБ №4 Лилия Пилецкая с тридцатилетним стажем и медсестра Екатерина Карзаева, которая обслуживает на своем участке 2000 пациентов.

фото: Тагильский Рабочийфото: Тагильский Рабочий
фото: Тагильский Рабочийфото: Тагильский Рабочий
фото: Тагильский Рабочий

Тагильчанки вместе с другими конкурсантами выполнят практические и творческие задания. Судьи будут оценивать профессионализм участников и умение действовать в нестандартных ситуациях, сообщает «Тагильский рабочий».

Напомним, педагог из Нижнего Тагила участвует в финале конкурса «Воспитатель года России».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Конкурс#Медики#Екатеринбург
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