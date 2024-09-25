В Первоуральске СКР начал проверку после падения семиклассника из окна в школе

Posted 25 сентября, 10:22
Published 25 сентября, 10:22
Modified 25 сентября, 10:24
Updated 25 сентября, 10:24
Происшествие случилось на перемене. 13-летний мальчик залез на окно и выпрыгнул со второго этажа. Учителя в этот момент рядом не было.
Школьника с травмами госпитализировали.
Прокуратура устанавливает причины произошедшего, выясняет условия, способствовавшие инциденту. Также ведомство выявило отсутствие блокирующих устройств на окнах.
Экспертиза определит степень тяжести вреда здоровью пострадавшего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее в Екатеринбурге школьник выпал из окна дома на Ботанике.