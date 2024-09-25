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Posted 25 сентября, 10:22

Published 25 сентября, 10:22

Modified 25 сентября, 10:24

Updated 25 сентября, 10:24

В Первоуральске СКР начал проверку после падения семиклассника из окна в школе

В Первоуральске СКР начал проверку после падения семиклассника из окна в школе

25 сентября 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске СК России по Свердловской области проводит проверку после падения ученика 7 класса из окна на 2-м этаже в школе №5.

Происшествие случилось на перемене. 13-летний мальчик залез на окно и выпрыгнул со второго этажа. Учителя в этот момент рядом не было.

Школьника с травмами госпитализировали.

Прокуратура устанавливает причины произошедшего, выясняет условия, способствовавшие инциденту. Также ведомство выявило отсутствие блокирующих устройств на окнах.

Экспертиза определит степень тяжести вреда здоровью пострадавшего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в Екатеринбурге школьник выпал из окна дома на Ботанике.

Семиклассник в Первоуральске выпал из окна в школе
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#ЧП#Упал#Екатеринбург#Инцидент
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