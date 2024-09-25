Названа возможная причина подорожания молочной продукции в Свердловской области

Posted 25 сентября, 12:55
Published 25 сентября, 12:55
Modified 25 сентября, 12:58
Updated 25 сентября, 12:58
В сентябре резко выросли цены на молочную продукцию. Так, плавленный сыр подорожал более чем на 40%, а стоимость сливочного масла выросла на четверть и теперь за одну упаковку свердловчанам приходиться платить 200 рублей. Об этом сообщает Национальный союз производителей.
По мнению экспертов, это связано с повышенным спросом в связи в увеличенной покупательской способностью после роста зарплат.
Ожидается, что рост цен на молочку продолжится. В октябре повысят зарплаты бюджетникам, а в начале следующего года пенсии. Кроме того, на рост цен влияет инфляция и экспорт в Китай.
Напомним, в России зафиксировали рост цен на авиабилеты на 17%.