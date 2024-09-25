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Posted 25 сентября, 12:55

Published 25 сентября, 12:55

Modified 25 сентября, 12:58

Updated 25 сентября, 12:58

Названа возможная причина подорожания молочной продукции в Свердловской области

Названа возможная причина подорожания молочной продукции в Свердловской области

25 сентября 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области произошел резкий скачок цен на масло и сыр.

В сентябре резко выросли цены на молочную продукцию. Так, плавленный сыр подорожал более чем на 40%, а стоимость сливочного масла выросла на четверть и теперь за одну упаковку свердловчанам приходиться платить 200 рублей. Об этом сообщает Национальный союз производителей.

По мнению экспертов, это связано с повышенным спросом в связи в увеличенной покупательской способностью после роста зарплат.

Ожидается, что рост цен на молочку продолжится. В октябре повысят зарплаты бюджетникам, а в начале следующего года пенсии. Кроме того, на рост цен влияет инфляция и экспорт в Китай.

Напомним, в России зафиксировали рост цен на авиабилеты на 17%.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Рост цен#Молочная продукция#Екатеринбург#Увеличение цен
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