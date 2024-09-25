Названа возможная причина подорожания молочной продукции в Свердловской области

В сентябре резко выросли цены на молочную продукцию. Так, плавленный сыр подорожал более чем на 40%, а стоимость сливочного масла выросла на четверть и теперь за одну упаковку свердловчанам приходиться платить 200 рублей. Об этом сообщает Национальный союз производителей.