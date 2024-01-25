Инфляция и рост цен ударили по лекарствам и гробам

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В России произошел рост цен не только на яйца. В конце прошлого года потребительская инфляция вновь ускорила свой рост. Журналисты «Новых известий» выяснили, какие услуги прибавили в цене.
Подорожанию яиц и других продуктов питания уже уделялось много внимания, однако подорожало много чего еще. По данным РОМИРа, цены ускорили свой рост в прошлом ноябре (за два месяца рост на 6%).
В своем исследовании журналисты не учитывали рост цен на стройматериалы, автомобили, авиабилеты. Выбирались именно те услуги, отказаться от которых трудно.
Так, в 2023 году произошло не только подорожание, некоторые позиции подешевели. Это поездки в купе и плацкарте.
Но, в основном, продукты и услуги дорожали. Больше россияне не смогут экономить на переводе машины с бензина на газ: газомоторное топливо за год подорожало на 40%.
Подорожали и препараты вроде аспирина и Но-шпы. Аренда среднестатистической однушки стала дороже на 20%. Подорожали также ритуальные услуги.