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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Инфляция и рост цен ударили по лекарствам и гробам

Инфляция и рост цен ударили по лекарствам и гробам

25 января 2024, 09:32
Фото: Midjourney
Лекарства и погребальные услуги подорожали в России. Это произошло из-за инфляции.

В России произошел рост цен не только на яйца. В конце прошлого года потребительская инфляция вновь ускорила свой рост. Журналисты «Новых известий» выяснили, какие услуги прибавили в цене.

Подорожанию яиц и других продуктов питания уже уделялось много внимания, однако подорожало много чего еще. По данным РОМИРа, цены ускорили свой рост в прошлом ноябре (за два месяца рост на 6%).

В своем исследовании журналисты не учитывали рост цен на стройматериалы, автомобили, авиабилеты. Выбирались именно те услуги, отказаться от которых трудно.

Так, в 2023 году произошло не только подорожание, некоторые позиции подешевели. Это поездки в купе и плацкарте.

Но, в основном, продукты и услуги дорожали. Больше россияне не смогут экономить на переводе машины с бензина на газ: газомоторное топливо за год подорожало на 40%.

Подорожали и препараты вроде аспирина и Но-шпы. Аренда среднестатистической однушки стала дороже на 20%. Подорожали также ритуальные услуги.

Яйца и мясо разогнали рост цен в Свердловской области
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#Экономика#Россия#Услуги#Рост цен#Инфляция#Бензин#Лекарства#Товары#Стройматериалы#Авиабилеты#Продукты питания#Яйца#Препараты#Екатеринбург#Автомобили#Дарья Сорокина
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