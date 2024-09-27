Музеи Свердловской области получили 2 млн рублей на обменные выставки

Posted 27 сентября, 08:17
Published 27 сентября, 08:17
Modified 27 сентября, 10:41
Updated 27 сентября, 10:41
Муниципалитеты были определены по итогам конкурса. Его победители смогут принимать на своей территории выставки или предметы, представляющие культурную ценность, сообщила министр культуры региона Светлана Учайкина.
Так, например, в 2025 году в Лесном будет представлен проект, который посвящен трёхлетию вхождения новых территорий в состав РФ. Кроме того, в Лесном будут представлены картины художников с Донбасса.
В Нижнем Тагиле и Тугулыме тоже разместят выставки. Например, в Нижний Тагил привезут проект «Возрожденный „Боевой карандаш“». Это советский агитационный плакат 1950–1980 годов. В Ирбит же направятся «Семь цветов русской души» — лаковые миниатюры и лубок.
В Тугулыме выставки посвятят урало-сибирской росписи.
Ранее стало известно, что жительница Нижнего Тагила стала обладательницей гран-при среди мастеров народной росписи.