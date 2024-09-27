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Posted 27 сентября, 08:17

Published 27 сентября, 08:17

Modified 27 сентября, 10:41

Updated 27 сентября, 10:41

Музеи Свердловской области получили 2 млн рублей на обменные выставки

Музеи Свердловской области получили 2 млн рублей на обменные выставки

27 сентября 2024, 08:17
Фото: Департамент информполитики
Музеям Нижнего Тагила, Лесного и Тугулыма выделены два миллиона рублей из областного бюджета. На эти средства они будут проводить обменные выставки.

Муниципалитеты были определены по итогам конкурса. Его победители смогут принимать на своей территории выставки или предметы, представляющие культурную ценность, сообщила министр культуры региона Светлана Учайкина.

Так, например, в 2025 году в Лесном будет представлен проект, который посвящен трёхлетию вхождения новых территорий в состав РФ. Кроме того, в Лесном будут представлены картины художников с Донбасса.

В Нижнем Тагиле и Тугулыме тоже разместят выставки. Например, в Нижний Тагил привезут проект «Возрожденный „Боевой карандаш“». Это советский агитационный плакат 1950–1980 годов. В Ирбит же направятся «Семь цветов русской души» — лаковые миниатюры и лубок.

В Тугулыме выставки посвятят урало-сибирской росписи.

Ранее стало известно, что жительница Нижнего Тагила стала обладательницей гран-при среди мастеров народной росписи.

В музей Верхней Пышмы привезут подводную лодку «Нептун»
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#Ирина Кирилова#Общество#Культура#Выставка#Свердловская область#Музей#Грант#Екатеринбург
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