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Posted 27 сентября, 07:11

Published 27 сентября, 07:11

Modified 27 сентября, 07:13

Updated 27 сентября, 07:13

В Реже на территории туркомплекса после хлопка загорелась помойка

В Реже на территории туркомплекса после хлопка загорелась помойка

27 сентября 2024, 07:11
Фото: tagilcity.ru
В Реже произошло возгорание на территории туристического комплекса после хлопка.

Возгорание на территории туркомплекса произошло в 10 часов 45 минут.

Очевидцы сообщили TagilCity.ru, что сначала был слышен хлопок, а через некоторое время вспыхнуло пламя.

На место происшествия вызвали пожарных.

Фото: tagilcity.ru

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Названа возможная причина пожара дома в поселке в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пожар#Туризм#Возгорание#Реж#Екатеринбург
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