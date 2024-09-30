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Posted 30 сентября, 12:32

Published 30 сентября, 12:32

Modified 30 сентября, 12:34

Updated 30 сентября, 12:34

В «Яндекс.Такси» назвали причину списания 180 тысяч рублей с жительницы Березовского

В «Яндекс.Такси» назвали причину списания 180 тысяч рублей с жительницы Березовского

30 сентября 2024, 12:32
Фото: 1MI
В «Яндекс.Такси» назвали причину списания 180 тысяч рублей с жительницы Березовского Свердловской области.

В «Яндекс.Такси» подтвердили, что 27 сентября у многих пассажиров списали деньги за несовершенную поездку. Это произошло из-за технического сбоя. Одной из пострадавших оказалась жительница Березовского. С нее списали 180 тысяч рублей.

В тот день средства за поездки, которых не было, списали у нескольких сотен человек.

В настоящее время всем уже вернули списанные средства, рассказали в компании.

В настоящее время сервис работает в обычном режиме. Специалисты компании делают всё, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Деньги#Такси#Екатеринбург#Инцидент
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