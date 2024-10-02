Артемий Лебедев предлагает превратить Среднеуральск в «маленькую Швейцарию»

Posted 2 октября, 08:25
Published 2 октября, 08:25
Modified 2 октября, 08:27
Updated 2 октября, 08:27
В качестве примера Лебедев привел Среднеуральск. Он уверен, что из него можно сделать «маленькую Швейцарию».
Блогер отметил, что мы живём в уникальное время, когда у нас есть возможность всё изменить.
Он напомнил, что в прошлом купцы в Среднеуральске строили великолепные дома и стремились создать уютный городской облик. Лебедев также привёл в пример архитектуру европейских городов, которые могут служить образцами для подражания.
На выступлении блогера зал был забит полностью, некоторые сидели прямо на полу.
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